«لوبان» تخوض انتخابات الرئاسة مجددًا لـ«توحيد شعب فرنسا»

أكدت السياسية الفرنسية ورئيسة «حزب التجمع الوطني» مارين لوبان، عزمها خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في بلادها عام 2022.وقالت لوبان، حسبما نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية اليوم، إنها فكرت كثيرًا في القرار إلا أنها رغبت في «توحيد الشعب الفرنسي».كانت ماريان لوبان قد وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، إلا أنها خسرت أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.