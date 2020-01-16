توقعات بتعيين غازي وزني وزيرًا للمالية في حكومة لبنان

توقعت مصادر سياسية لبنانية، اليوم، تعيين الخبير الاقتصادي غازي وزني وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة، بحسب ما نقلته فضائية «سكاي نيوز».وقالت مصادر سياسية لبنانية، إن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية، وسيتم الكشف عنها خلال الساعات الثمانية والأربعين المقبلة.ورجحت المصادر أن تتضمن الحكومة 18 وزيرا يتوزعون بين التيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي وتيار المردة، وحصة الرئيس المكلّف واللقاء التشاوري.يأتي هذا التطور على صعيد تشكيل الحكومة بعد ليلة طويلة وصاخبة شهدت صدامات عنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين الذين تظاهروا أمام أحد المراكز العسكرية في بيروت.