إصابة 6 أطفال في انفجار لغم حوثي بتعز اليمنية

أصيب 6 أطفال بجروح متفاوتة، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة الصُفي غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.وقال مصدر - وفقا لقناة «العربية» الإخبارية - إن الأطفال أصيبوا إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة، مضيفًا أن الأطفال كانوا يلعبون، أمام أحد المنازل عند انفجار اللغم بهم، وتم إسعافهم إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.وتواصل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.وكان المرصد اليمني للألغام، كشف عن مقتل 484 مدنيًا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد منذ عام 2015، مؤكدًا أن محافظة "تعز" أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.