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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تمنح قطاعات إيرانية 90 يومًا لإنهاء صفقات

الخميس 16/يناير/2020 - 06:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، عن فترة سماح مدتها 90 يوما؛ لإنهاء صفقات في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية جديدة الأسبوع الماضي.

ووفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، فإن الفترة التي تنتهي في التاسع من أبريل، ستسمح بإنهاء الصفقات في قطاعات التشييد والتعدين والصناعات التحويلية والمنسوجات في اقتصاد إيران، والتي قد تقع تحت العقوبات، رغم أن الأعمال الجديدة ستظل محظورة.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على إيران انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال "إرهابية" أو سعت إلى قنبلة نووية.

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