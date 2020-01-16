اتهامات للبيت الأبيض بانتهاك القانون

ذكرت هيئة حكومية مستقلة، اليوم، أن البيت الأبيض انتهك القانون بتعليق مساعدات عسكرية لأوكرانيا، ما يمس بمسألة تقع في صلب إجراءات المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.وأصدر مكتب المحاسبة الحكومي قرارا قانونيا مفاده أن مسئولي الموازنة في البيت الأبيض انتهكوا القانون بحجب نحو 214 مليون دولار من أموال الدفاع مخصصة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا.ونشر التقرير في اليوم نفسه الذي سيؤدي خلاله أعضاء مجلس الشيوخ اليمين تمهيدا لبدء محاكمة الرئيس الأمريكي.وسيتوجب على ترامب الإجابة خلال هذه المحاكمة على اتهامين، الأول حول إساءة استخدام السلطة والثاني حول عرقلة عمل الكونجرس.ويتهم ترامب بممارسة ضغوط لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.وقال مكتب المحاسبة في تقريره إنّ لدى الرئيس صلاحيات ضيقة ومحدودة لتعليق أموال أقرها الكونجرس.وأضاف البيان أنّ مسئولي الموازنة في البيت الأبيض أشاروا إلى أنّهم علّقوا الأموال لضمان أنّها لن تصرف بطريقة من شأنها أن تعارض السياسة الخارجية للرئيس ترامب.وقال إنّ القانون لا يسمح (لهؤلاء المسئولين) بتعليق أموال لأسباب على علاقة بالسياسة.