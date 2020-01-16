السيسي: مهرجان شرم الشيخ التراثي يؤكد عمق الصداقة مع الإمارات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي عمق أواصر الصداقة والمحبّة التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي، وذلك خلال فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي "سباق الهجن الدولي" الذي تستضيفه بمدينة شرم الشيخ.وقال السيسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغّر «تويتر»:«شَرُفت اليوم مع أخي الشيخ محمد بن زايد بإطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، والذي يؤكد عمق أواصر الصداقة والمحبة الدائمة التي تجمع بين الشعبين المصري والإماراتي».وتواصلت فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، بحضور الرئيس السيسي، وولي عهد أبوظبي بطابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن موقع الاحتفال، وشارك فى طابور عرض الإبل أكثر من 800 جمل.