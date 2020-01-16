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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«لا للعرب».. كيف رد مصري على شركة ألمانية رفضت توظيفه؟

الخميس 16/يناير/2020 - 06:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
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أثار مواطن مصري جدلا في ألمانيا بعد رفض شركة توظيفه بحجة «أنها لا توظف العرب».

وقالت شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، إن المواطن نشر رسالة رفض توظيفه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما كشفت عنه الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز العنصري.

وفي السياق نفسه، قالت الوكالة الفيدرالية إن التمييز العنصري في ألمانيا أعلى من باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت «دويتشه فيله» في تقريرها، إن شركة «GKK + Architekten» الألمانية قالت للمواطن المصري «لا للعرب من فضلك».

وأضافت أن المواطن يدعى «ياسين جبر» ووصف خطاب رفضه «بأنه الأسوأ على الإطلاق» وانتشرت القصة سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا.

وتدرج «GKK + Architekten» أوراق اعتمادها الدولية على موقعها على شبكة الإنترنت، حيث تمثل 30 جنسية تعكس أصول جميع موظفيها منذ تأسيسها عام 2000، ومقرها برلين ولها مكتب ثانٍ في الصين.

ولم تنكر الشركة الحادث، لكنها قالت إن كان «سوء تفاهم» بسبب «اختصار الرسالة وإخراجها من السياق» ولم توضح كيف تم اختصار الرسالة أو ما هو سوء الفهم بالضبط؟.

وقالت الشركة في بيان لها: «حجر الزاوية في نجاحنا هو التنوع والعالمية وفرقنا متعددة الثقافات».

وزعمت «GKK + Architekten» إنها لم تقبل المصري «جبر» لأنه لا يمتلك مهارات كافية لهذا المنصب ولا تتوفر فيه الشروط التي يبحثون عنها، فيما قال ياسين لاحقا إنهم اعتذروا له عن هذا البريد الإلكتروني.

وفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن الوكالة الفيدرالية الألمانية، فإن مستويات التمييز العنصري في ألمانيا بأماكن العمل أعلى بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال يبلغ معدل التمييز بين السكان المنحدرين من أصل إفريقي 9٪ بينما في ألمانيا يبلغ 14٪.

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