محافظ قنا: خطتنا للمحافظة ستُغير مجرى الحياة في 2022

قال أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة لديها خطة خمسية ستنتهي في 2022، مؤكدًا أن هذه الخطة ستُغير مجرى الحياة داخل المحافظة بشكل كامل.أضاف الدوادي، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تهتم بجميع محافظات مصر ولم يعد موجودًا أن توجد محافظة مُهمشة داخل مصر، متمنيًا أن تصبح قنا على ريادة صعيد مصر في التنمية.وأوضح أن محافظة قنا تهتم بالعديد من الملفات؛ منها توفير فرص العمل والتدريب على الحرف المهنية، وتوفير فرص حياة كريمة، من خلال إقامة مشروعات لزيادة وتطوير التنمية في البلاد، مشددًا على أن الدولة تدعم محافظات الصعيد وقنا بشكل كامل، وخلال عامين سيشعر المواطن بالفرق.وعرض برنامج "أحلام مواطن"، تقريرًا ميدانيًا لافتتاح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ قنا اللواء أشرف الدواودي، مركز التدريب المهني في مركز قفت في محافظة قنا.