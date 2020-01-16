غريفيث: السلام في اليمن سيتحقق قريبا

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم، إن السلام في اليمن من المفترض أن يتحقق خلال العام الجاري، مشيرا إلى تراجع حدة العمليات العسكرية هناك بشكل ملحوظ.وشدد غريفيث على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، معربا عن قلقه من القيود المفروضة على حركة البعثات الأممية في اليمن.وأكد غريفيث خلال إحاطته لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن "اتفاق الرياض ومساهمة السعودية كان لهما الدور الرئيسي في تحسين الأوضاع في اليمن".وأشاد غريفيث الاثنين الماضي، بخطوات اتخذت حديثا بهدف تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وكتب ديوان غريفيث عبر "تويتر"، أن "المبعوث الأممي اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأشاد بالخطوات التي تم اتخاذها حديثا لتنفيذ اتفاق الرياض".