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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس «شيميل» بتهمة استقطاب راغبي المتعة في النزهة

الخميس 16/يناير/2020 - 05:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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أمرت نيابة النزهة الجزئية، بحبس شاب «شيميل» ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باستقطاب راغبي المتعة الحرام من الرجال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعرض نفسه على راغبى المتعة الحرام، وكلفت بسرعة إجراء التحريات

البداية كانت بورود معلومات إلى مباحث الإنترنت، من خلال عمليات الرصد والمتابعة فى مكافحة الأعمال المنافية للآداب على شبكة الإنترنت، بقيام المتهم بانشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يدعو فيه راغبي المتعة الحرام لممارسة الشذوذ معه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم يعرض صورا له بملابس نسائية، ويرسلها إلى راغبي المتعة لممارسة الشذوذ معه داخل شقته، وبعد استئذان النيابة العامة في النزهة، تمت مداهمة شقة المتهم والقبض عليه.

وبتفتيش شقته تم العثور على ملابس نسائية، وأدوات تجميل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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