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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«القومي للإعاقة» ينظم ورشة تدريبية لمترجمي الإشارة

الخميس 16/يناير/2020 - 05:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
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نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ظهر اليوم الخميس ١٦ يناير الجاري، ورشة تدريبية لمترجمي لغة الإشارة المرشحين ضمن مشاركة المجلس في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والمزمع إقامتها خلال الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

استعرضت الورشة أنشطة وفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر تنفيذها خلال دورته هذا العام، وتوزيع نماذج من الأنشطة عليهم، وناقشت الورشة المصطلحات الثقافية المتخصصة مع مترجمي الإشارة، للتعرف عليها وكيفية ترجمتها بسهولة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

ويسعى المجلس بالتعاون مع مترجمي لغة الإشارة المرشحين للتطوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال دورته هذا العام، إلى ترجمة جميع فعاليات المعرض وندواته التثقيفية في كل قطاعاتها المختلفة والتي تأتي ضمن برنامج المعرض الثقافي، بالإضافة إلى ترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، لتمكين التواصل معهم، وبهدف نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة لدى رواد المعرض في حياة فئة تشكل نحو 4% من إجمالي نسبة المجتمع، للاهتمام بضرورة تعلمها، الأمر الذي يسهل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

ويشارك المجلس هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض.

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