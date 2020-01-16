السجن 10 سنوات لمزارع أطلق النارعلى ضباط الشرطة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، مزارعا بالسجن 10 سنوات، لمقاومة السلطات، وإطلاق النيران على قوة أمنية من وحدة مباحث نجع حمادي.تعود أحداث القضية إلى 24 فبراير 2017، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "و. ذ. ا"،" 35 عامًا"، مزارع، تهمة حيازة سلاح آلي وطلقات نارية، وإطلاق النيران على الرائد خالد عبد الناصر، والنقيبين جابر السمان، وحازم عبد السلام من وحدة مباحث نجع حمادي، والقوة المرافقة لهما، في محاولة منه للهرب.تمت إحالة القضية التي حملت رقم 258 لسنة 2017 جنايات أمن دولة طوارئ نجع حمادي، والمقيدة برقم 2999 لسنة 2017 كلي قنا إلى محكمة الجنايات.