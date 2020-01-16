السيسي وولي عهد أبوظبي يفتتحان مهرجان شرم الشيخ التراثي (صور)

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ قليل، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي (سباق الهجن الدولي) بمدينة شرم الشيخ.وتواصلت فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، بحضور الرئيس السيسي، وولي عهد أبوظبي بطابور عرض للإبل المصرية على مدخل طريق مضمار سباق الهجن موقع الاحتفال، وشارك فى طابور عرض الإبل أكثر من 800 جمل.وشاهد الرئيسان سباق هجن شارك فيه 52 من الهجن المصرية الأصيلة، تنافست على جوائز شوطي الافتتاح على مسافة 4 كيلومترات.