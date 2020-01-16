الثقافة تنعى ماجدة الصباحي "الإبداع فقد نجمة ذهبية"
الخميس 16/يناير/2020 - 05:10 م
آلاء حسنطباعة
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الفنانة ماجدة الصباحي التي غيبها الموت، اليوم الخميس 16 يناير عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.
وقالت إن ساحة الإبداع السينمائى فقدت نجمة ذهبية قدمت أعمالا خالدة، ستظل الأمة تتذكرها، كما وثقت لأحداث وشخصيات هامة غيرت وجه التاريخ، منها انتصارات أكتوبر والمناضلة جميلة بوحريد، مشيرة إلى أن الراحلة مثلت أيقونة سينمائية جسدت بنجاح جوانب من حياة بنات جيلها، كما عبرت عن قضاياهن وأحلامهن بصورة صادقة.
يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، حيث قدمت "جميلة" و"هجرة الرسول".
ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينسيا الدولي، كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع.
وقالت إن ساحة الإبداع السينمائى فقدت نجمة ذهبية قدمت أعمالا خالدة، ستظل الأمة تتذكرها، كما وثقت لأحداث وشخصيات هامة غيرت وجه التاريخ، منها انتصارات أكتوبر والمناضلة جميلة بوحريد، مشيرة إلى أن الراحلة مثلت أيقونة سينمائية جسدت بنجاح جوانب من حياة بنات جيلها، كما عبرت عن قضاياهن وأحلامهن بصورة صادقة.
يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، حيث قدمت "جميلة" و"هجرة الرسول".
ومثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية، واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، وحصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينسيا الدولي، كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، ولها ابنة واحدة هى غادة نافع.