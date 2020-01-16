غدًا.. قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن مدينة برج العرب الجديدة، وذلك ابتداءً من السادسة من صباح غدٍ، وحتى العاشرة من صباح نفس اليوم، ولمدة 4 ساعات.يذكر أن قرار قطع المياه نظرًا لإفادة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بتوقف محطات مريوط الكيلو 40، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الدوائر جهد 16 ك.ف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لأعمال الصيانة الطارئة، ما يؤدى لقطع المياه عن غرب الإسكندرية من الكيلو 34 ساحلي حتى الحمام، ومدينة برج العرب الجديدة، والعامرية وتوابعها، والنهضة وبنجر السكر، وقرى شمال التحرير، والعشرة آلاف، والبذور والبستان، ومدينة النوبارية الجديدة، وقرى فرع 20.‎وأوضح عصام بدوي، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.