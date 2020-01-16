«سينما ذوي الاحتياجات» بمركز طلعت حرب الثقافي

ضمن أنشطة نادي سينما ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعرض في الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، فيلما "حدوتة جميلة"، إخراج "فكري إبراهيم"و"فردة شمال" إخراج "سارة رزيق".ويعقب عروض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.وفي نفس اليوم، يعرض النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، والذي يقيمه الصندوق بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية، وهى: "أوفة والفيفا" إخراج سامي حسام، "زيزو القصر" إخراج وليد عمار، "دعاء القط" إخراج عطية عادل خيري، "سحلاوي صقر الشادوف" إخراج مصطفى الفرماوي، "تيمو وفيرو حابي روح النيل" إخراج شريف عباس و"الخوارزمي" إخراج حسن نور.وتقام مسابقات للأطفال لرسم شخصيات الافلام المعروضة، النادي يقام تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، الدكتورة ليلى فخري أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما والمخرجة عطية عادل خيري.