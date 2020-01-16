معارضة تركيا تطالب الحكومة بـ«الوساطة» فى حرب ليبيا

أكدت صحيفة «آراب نيوز» البريطانية، أن تحالف المعارضة الرئيسى فى تركيا جدد مطالبه للحكومة بعدم الانخراط في الحرب الليبية.وتابعت أن المعارضة طالبت أيضًا الحكومة بلعب دور الوسيط في الصراع الليبي بدلًا من دعم حكومة الوفاق الوطني الضعيفة.وقال كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض: «لقد طلبنا من الحكومة عدم اتباع سياسة سوريا في ليبيا، قلنا لهم ألا يدعموا جانبًا واحدًا، ولكن حاولوا التوسط بين الأطراف المتصارعة».كما حث الحكومة على إصلاح العلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة، خاصة سوريا ومصر.وتابع: «بدلًا من محاولة تولي دور الوسيط الأمين، فضلت الحكومة المشاركة في النزاعات الإقليمية، التي تسببت في أضرار جسيمة لتركيا».وقال أريز قادر، باحث مستقل في النزاعات الإقليمية، إن كمال كليجدار أوغلو يحث الحكومة على أن تصبح وسيطًا، لأن هذا ما يريد الجمهور التركي سماعه.وتابع: «لكن أردوغان يحاول إنقاذ آخر حليف له في جماعة الإخوان المسلمين في شمال إفريقيا، وهو شىء لا يستطيع البوح به صراحة».وقال أونال سيفيكوز، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسئول عن العلاقات الخارجية، إن تدهور علاقات أنقرة مع دول المنطقة مثل مصر يقوض دور تركيا كوسيط أمين، وخاصة في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.وأضاف أن نشر القوات في الخارج يثير أيضًا اتهامات بالعثمانية الجديدة.