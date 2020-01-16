تجديد حبس أجنبى حاول تهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، إلى داخل البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، وقد أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، قد نجحت في ضبط راكب أجنبي وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا والأقراص المخدرة، وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه مصطفى محمود عبدالرازق النجار، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب أجنبي، وتم تكليف أميرة طلبة، رئيس قسم الصالة الخضراء بمبنى الركاب رقم 3، وعلاء الدين عمارة، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بإجمالي 5 حقائب مختلفة الأحجام على جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray".وقد تلاحظ وجود أشياء عضوية داخل عبوات، وكذلك عبوات أدوية تكرارية داخل حقيبة اليد علي جهاز الكشف بالأشعة "X_Ray"، وقامت المشرفة بتكليف أحمد محمد مجاهد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، وبفتح حقيبة اليد عثر على عبوات بلاستيكية مغلقة، وبسؤال الراكب عما تحتويه أجاب أنها أعشاب تشرب مثل الشاي، وبفتح إحدى العبوات وعددها32 عبوة، وجد كمية من مخدر الماريجوانا تزن 5 جرامات للواحدة، وكذلك 5 علب من دواء البريجابالين المدرج بجداول المخدرات بكل علبة 56 قرصًا.