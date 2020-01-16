دعوات لقطع الطرق بعد تسريب تشكيلة حكومة لبنان غدًا

جاءت دعوات لإضراب من الشعب اللبناني بإقفال جميع الطرق، غدًا، بعد تسريب تشكيلة الحكومة اللبنانية.وقالت مصادر سياسية لبنانية، اليوم، إن رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الحكومية، ويتم الكشف عنها خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.ورجحت المصادر، أن تتضمن الحكومة 18 وزيرا يتوزعون بين التيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي وتيار المردة، وحصة الرئيس المكلّف واللقاء التشاوري.ويقاطع الحكومة تيار المستقبل، والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب.ومن المرتقب أن يلتقي دياب الخميس، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء يوصف بالحاسم بشأن تشكيل الحكومة، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية" في لبنان.