أمين «الأعلى للآثار» يتفقد الحركة السياحية بالأقصر

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، عددا من المواقع الآثرية بمدينة الأقصر؛ للوقوف على حركة السياحة بها والاستعدادات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار؛ لاستقبال زوارها من مختلف دول العالم.قال وزيري فى تصريحات صحفية، إن وزارة سياحة والآثار اتخذت كافة الاستعدادات بجميع المناطق الآثرية لتقديم أفضل الخدمات للسائح من نظافة الموقع، ووجود مظلات للاستراحة واللوحات الإرشادية، كما تعاقدت الوزارة مع شركة للأمن لتبدأ اليوم أولى أيام عملها بمعابد الكرنك وطريق الكباش.وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن مدينة الأقصر تشهد إقبالًا كثيفًا من الزوار من مختلف دول العالم، الذين أعربوا عن سعادتهم وارتياحم داخل المواقع الآثرية من الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.