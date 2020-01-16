«زوجات سفراء العالم» فى ضيافة نجيب محفوظ

شهد متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبوالدهب، بجوار الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صباح اليوم الخميس، زيارة لعدد من زوجات سفراء الدول المعتمدة في مصر من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.وعبرن خلال تفقدهن للمتحف عن سعادتهن، باعتباره رمزا وقيمة ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع، كما أبدين إعجابهن بالعرض المتحفي الذي يشرح مسيرة أديب نوبل، بالإضافة إلى بعض متعلقاته الشخصية والحياتيه، رواياتة السينمائية التي أثرت الشاشة الذهبية.وفي نهاية الزيارة كتبت المشاركات في الوفد كلمة أعربن فيها عن مدى تقديرهن للأديب الكبير الراحل.