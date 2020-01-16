حجز 6 للتشاجر على أولوية المرور بالمطرية
الخميس 16/يناير/2020 - 04:34 م
حسام التمساحطباعة
قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام، حجز 6 أشخاص على ذمة التحريات في اتهامهم بالتشاجر، بسبب خلافات على أولوية المرور بدائرة القسم.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب خلافات على أولوية المرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 3 من من بينهم بجروح متفرقة بالجسد.
تمت السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب خلافات على أولوية المرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 3 من من بينهم بجروح متفرقة بالجسد.
تمت السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.