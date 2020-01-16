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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 6 للتشاجر على أولوية المرور بالمطرية

الخميس 16/يناير/2020 - 04:34 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام، حجز 6 أشخاص على ذمة التحريات في اتهامهم بالتشاجر، بسبب خلافات على أولوية المرور بدائرة القسم.

كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب خلافات على أولوية المرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 3 من من بينهم بجروح متفرقة بالجسد.

تمت السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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