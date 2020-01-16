حجز 6 للتشاجر على أولوية المرور بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام، حجز 6 أشخاص على ذمة التحريات في اتهامهم بالتشاجر، بسبب خلافات على أولوية المرور بدائرة القسم.كانت مباحث قسم شرطة المطرية قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب خلافات على أولوية المرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص وإصابة 3 من من بينهم بجروح متفرقة بالجسد.تمت السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.