القوى العاملة: مبادرة «اعرف واحمي نفسك» تصل إلى أسوان

وصلت مبادرة "اعرف واحمي نفسك" محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بأسوان، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمهندس عيد الحوت رئيس شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، وبحضور ممثلين من 40 شركة مختلفة الأنشطة.وقال الوزير: إن المبادرة تهدف إلى توعية المنشآت التي تعمل في مجال البتروكيماويات، وذلك بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، بحضور محمد عبدالوهاب مدير المديرية، ومديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بأسوان بالتعاون مع المديرية.وأكد سعفان، أن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها، وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.وبدأت الكيميائية سهير الليثي، مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة، الندوة بمحاضرة حول تشريعات السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ والتحقيق في الحوادث، كما تناول الدكتور هشام محمد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرة القوى العاملة بالأقصر في محاضرته حول تقييم المخاطر.