بدءًا من الغد.. إغلاق جزئي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة، والشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق «الخط الرابع»، أعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع.ومن المقرر أن يتم غلق جزئي لشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربينى «المطبعة» بالاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، وتقاطع شارع الأهرام مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية، دون تعطيل للحركة المرورية، لمدة 3 أيام تبدأ الجمعة 17-1-2020، وتنتهى الأحد 19-1-2020، على أن تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ5 صباحًا طوال أيام العمل لتفادى أوقات الذروة المرورية.وأضافت المحافظة، في بيانها، أنه يستمر العمل على مدار 24 ساعة أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالاتجاهين، بداية من شارع ضياء وحتى شارع الشيخ الشربينى (المطبعة)، لمدة 10 أيام، والتى بدأت من صباح الثلاثاء الموافق 14-1-2020 ومن المقرر أن تنتهى الخميس الموافق 23-1-2020.من ناحيته، وجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالالتزام بالمواعيد المعلنة دون تأخير، وإعادة الشىء لأصله، وفتح الطريق أمام المارة والمركبات فور الانتهاء.وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بإرشادات وتعليمات اللوحات واللجان المرورية التي من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال تجنبًا للتكدسات.