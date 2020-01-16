مسئول أممى: نجاح اتفاق الرياض يحقق الحل الشامل فى اليمن

أكد مروان العلي، مستشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، أهمية اتفاق الرياض الذي وقع في نوفمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وقال العلي، خلال لقائه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس: "إن نجاح هذا الاتفاق سيسهم في التمهيد والتسريع بالدخول في عملية السلام والحل الشامل".بدوره، قال الزبيدي: "إن المجلس الانتقالي عمل على تقديم بعض التنازلات لتجاوز العقبات، حيث إنه تم الشروع بالبدء بسحب القوات العسكرية من مواقعها في أبين ثم شبوه"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة سيتبعها تنفيذ بقية الخطوات السياسية للتعجيل بالتنفيذ.كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الثلاثاء الماضي، البدء فى تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرا إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب أحداث عدن.يُشار إلى أن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، قد قال، قبل نحو أسبوع: إن فريقي الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من ‫اتفاق الرياض‬، واتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها قريبًا، وتشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير أمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.