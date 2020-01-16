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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار الكرمة تقدم «قهوة نامه» بمعرض القاهرة للكتاب

الخميس 16/يناير/2020 - 04:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آلاء حسن
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تصدر قريبا عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة من كتاب «قهوة نامه» للكاتب السعودي عبدالله الناصر، بالتعاون مع دار روايات- الإمارات، في إطار استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يقول المؤلف: «كان مذهلًا ما وجدته في الحقيبة من وثائق نادرة عن القهوة، منسوخة من كثير من متاحف ومكتبات العالم، بما فيها مكتبة فرنسا الوطنية ومكتبة الكونجرس والمكتبة البريطانية وقصاصات لا نهائية مجهولة المصدر.. ومُذ وجدتُ الحقيبة أُصبت بالقهوة، وتعلّمتُ المشي.. وهكذا سِرتُ في طرقات بيوت القهوة التاريخية في الحجاز والقاهرة ودمشق وإسطنبول، وفيينا ولندن وباريس وبرلين، وسان فرانسيسكو وبوسطن ونيويورك وعواصم الفايكنج.. صعدتُ جبل القهوة، قارئًا ومُحبًّا، ثم تلميذًا في مدارسها، ونادلًا في أيام الإجازات القصيرة، ثم معلّم تحميص، ومشّاءً بشكل أكبر في مقاهي الكون! وخلال تلك الرحلة التي استغرقت سنوات عدّة، حمّصَت دواخلي القهوة (كما يقول بلزاك).. درست خلال تلك الرحلة كيمياء القهوة والماء، وتزنّرَتْ روحي بالحزام الكوني الذي يُحيط بخاصرة أشجار القهوة في العالم.. قرأت تاريخ الحب والحرب، والعقائد والفلسفة، والكشوفات الجغرافية والثورات، والموسيقى والفنون المرتبطة بالقهوة.. قرأت كل شيء كي أعرف القهوة، فعرفتُ كل الأشياء، وتيقّنت أنه لا أحد يصل إلى القهوة».

«عبدالله الناصر».. شاعر ومترجم سعودي، حاصل على درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، صدر له كتاب شعري بعنوان «جثث في ثياب الخروج»، وعمل في الصحافة السعودية، وينشر أعماله بشكل مستمر في مدوّنته «أثر الزعفران».

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