«الأعلى للجامعات» يوافق على إنشاء جامعة الشرقية الأهلية



استعرض المجلس تقرير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجامعات خلال الفترة من 17 – 31122019.



وأوضح التقرير الدور الإيجابى للجامعات فى إعداد وتنفيذ القوافل الطبية البشرية والبيطرية والزراعية والتمريضية، وجهود محو الأمية، وتنفيذ مبادرة صنايعية مصر.

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من حيث المبدأ على طلب جامعة الزقازيق لإنشاء جامعة الشرقية الأهليّة، مع تحويل الطلب إلى لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لفحص الملف كاملًا.ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة آليات ومعايير اختيار أفضل كلية معهد هندسى بهدف رفع المستوى التعليمى وتطويره؛ لتخريج طلاب على مستوى علمى وتدريبى يواكب التطور العلمى ويلبى احتياجات سوق العمل، وكذلك تحديد أساليب مكافأة وإثابة الكلياتوالمعاهد المتميزة وفق نتائج المسابقة.