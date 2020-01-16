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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة يكشف عن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

الخميس 16/يناير/2020 - 04:03 م
أبو شقة
أبو شقة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وفد برلمان مالاوى كين كاتسونجا.

ورحب النائب بهاء أبوشقة، بالوفد المالاوي في أقدم برلمانات العالم والمنطقة العربية، مشيرا إلى أن مصر بحكم موقفها التاريخي دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة للشعوب الإفريقية.

وأكد أبوشقة، على دور مصر الرائد إفريقيًا، مشيرًا إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الإفريقي من أجل تنمية القارة الإفريقية، قائلا: "مصر هي البلد الثاني لأي إفريقي".

واستعرض النائب بهاء أبوشقة، التفاصيل الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في ضوء تساؤلات الوفد الإفريقي، بإيضاحه أن مدة عمل مجلس النواب الحالي تنتهي في 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وموعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد نوفمبر 2020.

وأضاف أبوشقة، أنه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ليس في الدستور ما يلزم أو ما يوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامنة مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فإن الانتخابات الرئاسية ستكون في مارس 2024.

وفيما يخص تساؤلات الوفد المالاوي حول مواعيد تعديل الدستور، علق رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بقوله: "إن الأصل في الدستور أنه دائم ومستمر، ولا توجد مواقيت محددة أن نكون أمام دستور جديد أو تعديلات على الدستور".

وبالنسبة لعمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أوضح أبوشقة، أن اللجنة هي بمثابة "عمود الخيمة" للبرلمان وأي برلمان آخر، لافتًا إلى أن 82% من عمل المجلس التشريعي خارج من لجنة الشئون التشريعية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني المالاوي كين كاتسونجا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية لاسيما على المستوى البرلماني، متابعًا: "لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا".

حضر اللقاء كل من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الخولي، والنائب جمال الشريف.

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