كواليس استعدادات فراعنة اليد لبطولة إفريقيا (فيديو)

وأشار إلى أن البطولة مقامة في مدينة الحمامات التونسية وهو ما يعطي صعوبة للبطولة وقوة إضافة لمنتخب تونس لأن البطولة مقامة على أرضهم، مؤكدًا أن المنتخب المصري استعد جيدًا، إضافة إلى التشكيل الجيد ما بين منتخبات الشباب والناشئين والفريق الأول، منوهًا بأن المنتخب قادر على حصد اللقب.

قال الكابتن محمود حسين، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، إن مجموعة منتخب مصر في بطولة إفريقيا لكرة اليد تتضمن كلا من كينيا وغينيا والكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه البطولة ستكون بنظام الـ 4 مجموعات.وأضاف محمود حسين، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن البطولة تنحصر في فرق شمال إفريقيا ما بين تونس والجزائر ومصر والمغرب، لافتًا إلى أن كل متابعي كرة اليد يعرفون أن مصر هي الرائدة البطولات الأفريقي والمنازعة تأتي حاليًا مع تونس.