انطلاق أولى حلقات «عهد الدم» لباسل الخياط.. فبراير المقبل

تنطلق أولى حلقات مسلسل "عهد الدم" الذي يخوض بطولته الفنان باسل الخياط خلال شهر فبراير المقبل على منصة شاهد الأصلية" Shahid ORIGINALS".المسلسل إنتاج "MBC Studios"، للكاتب إياد أبو الشامات، والمخرج المصري كريم الشنّاوي، بطولة الممثل باسل خياط، ونادين تحسين، ويتكون من 10 حلقات.فكرة مسلسل "عهد الدم" دراما بوليسية تشويقية وتدور أحداثه حول الأسباب التي تدفع أبًا لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم، والتحوّلات التي تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك، ويؤدى باسل الخياط شخصية "سليم"، ونادين تقدم شخصية "مايا".يذكر أنه في شهر سبتمبر من عام 2018، أُعلن إطلاق "Studios MBC" لإنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية، وذلك في سياق خطة نمو "مجموعة MBC" واستراتيجيتها في التوسُّع على مدى السنوات الخمس القادمة.