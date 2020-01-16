طريقة جديدة مبتكرة لمنع التجسس

أعلن العلماء عن أبحاث ودراسات جديدة تمكن من الاختفاء من أقمار التجسس الأجنبية المنتشرة حول العالم.وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، في تقرير للمؤسسة نشر على موقعها، أن الطريقة الجديدة تضمن منع عمل أجهزة الاستقبال الموجودة على أقمار التجسس الأجنبية.وكشفت المؤسسة أنها أطلقت العديد من محطات البث الإلكتروني الأرضية، التي من شأنها كبت الإشارات عند نقل البيانات من أقمار المراقبة البصرية والرادارية العاملة بالأشعة تحت الحمراء إلى أقمار إعادة البث، التي تعيد هذه البيانات إلى الأرض.وأشار الخبراء إلى أن هذه الطريقة لا يمكن استخدامها إلا عندما تكون أقمار التجسس نفسها خارج نطاق منطقة المحطات الأرضية في بلدانها، وبالتالي لا يمكنها بث البيانات بشكل مباشر إلى هذه المحطات.