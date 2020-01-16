بعد رحيلها.. آخر ظهور لـ «الصباحى» فى عيد ميلادها الـ88 (فيديو)

أكثر من خمسين عامًا قضتها الفنانة ماجدة الصباحي داخل الوسط الفنى، أطلت علينا من خلال الشاشة الصغيرة كممثلة ومنتجة، لها عدد من الأعمال الفنية، لعل أبرزها دورها التاريجي في تجسيد شخصية جميلة بوحريد.رحلت الفنانة الكبيرة عن عالمنا، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وشهد العام الماضي آخر احتفال للفنانة الكبيرة بعيد ميلادها الـ89.وحضرت الحفل ابنتها الفنانة غادة نافع، والإعلامي وائل الإبراشي، إضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.وظهرت ماجدة خلال الاحتفال وقد بدا عليها علامات تقدم السن، وعدم القدرة على التحرك بشكل ملحوظ.غادة نافع، ابنة الفنانة ماجدة الصباحي، أعلنت عن أنها توفيت صباح اليوم على فراشها دون الذهاب للمستشفى.يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها، وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح"، إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.