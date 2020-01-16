رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

الخميس 16/يناير/2020 - 03:34 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
التوتر من الأمور الشائعة أثناء الحمل، لكن الكثير منه يؤثر سلبا على صحتى الأم والجنين، يسبب التوتر صعوبات في النوم، وصداعا، وفقدانا للشهية أو زيادتها أكثر مما هو مطلوب، وعندما يستمر الإجهاد والتوتر لفترة طويلة يؤدي إلى مشكلات صحية، قد تؤثر على نمو الجنين، مثل الولادة المبكرة، وارتفاع ضغط الدم لدى الأم.

لخفض التوتر وقت الحمل:

- تناولي أطعمة صحية، وخاصة الخضروات، وابتعدي عن المأكولات المقلية.

- اشربي المزيد من الماء إلى جانب السوائل الصحية كالحليب.

- احرصي على المشي في المنتزهات والحدائق وعلى الشاطئ.

- بداية من الأسبوع الـ23 يمكنك التحدث مع الجنين ويمكنه سماع صوتك، ويساعد بناء الرابطة في هذا الوقت على تخفيف التوتر لدى الأم.

- تحدثي مع الصديقات لتخفيف الضغوط.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

منذ حوالي 12 ساعة

تركى آل الشيخ يوجه رسالة لـ«الهضبة» و«حماقى»

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من مصر بشأن الاتفاق المبدئى لحل أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وفاة الفنانة ماجدة الصباحى

الصور

image description

مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري

image description

كبار رجال الدولة فى عزاء نجل الدكتورة مايا مرسي

image description

مؤتمر إعلان تفاصيل السوبر بين الأهلي والزمالك

image description

دار أزياء «فيرساتشي» تستعرض مجموعة لما قبل خريف 2020

image description

عدوية والليثى وحجاج.. يدعمون نجل سعد الصغير (صور)

الأكثر قراءة

8 معلومات عن النجمة القديرة ماجدة الصباحى بعد رحيلها

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

قناة إسطنبول.. أردوغان يخطط لـ«كارثة بيئية واقتصادية»

انتصار السيسى فى عزاء نجل مايا مرسى

إنفوجراف

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن قاعدة برنيس الجو بحرية (إنفوجراف)

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

حصاد قطاع الأوقاف في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال في حياة ماجدة الصباحي.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد بنات فرقته»

الصحة

كفيف يحول عينيه لـ«كاميرا فيديو»

دراسة جديدة عن إدمان السكر

5 خطوات للتخلص من توتر الحمل

دراسة: مستخلصات «القرع المُر» تحارب السرطان

الرئيس نيوز

برلماني ليبي: تركيا ستكون عائقاً أمام نجاح مؤتمر برلين

خبير: بيان النقاط الستة يصرِّح ببدء ملء سد النهضة بلا قواعد ملزمة

وزير الري السابق «متفاءل» ببيان واشنطن عن سد النهضة.. ويحدد 5 ملاحظات

فرقة "عمر المختار".. تقرير بريطاني يفضح من مرتزقة تركيا في ليبيا

منوعات

طريقة جديدة مبتكرة لمنع التجسس

تعرف على سر لياقة كريستيانو رونالدو

أستراليا: الحيوانات تهدد الحياة بعد الحرائق

الأمير هارى يشارك فى أول مناسبة عامة منذ الانفصال الملكى

كشكول

"الأعلي للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة الشرقية الأهلية

وزير التعليم العالى يوجه بسرعة تطوير إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

شاهد.. "جريدة الرواق" في امتحان إعلام بنات الأزهر

عبد الغفار يوجه بزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتخصصات العلمية

إسلام سياسي

تفاصيل تشكيل أردوغان «جيش المرتزقة» لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

2 مليار و73 مليون ليرة مخصصات سرية.. عجز كلى فى الموازنة التركية

أردوغان يُعاند: سنرسل قوات إلى ليبيا

القبض على مفتى داعش فى الموصل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران.. أن تكون سجين الزيف الكامل
حسين عثمان
فيلسوف التجديد والمواطنة والتقدم
جلال حمام
سد النهضة.. إسرائيل تكمن فى التفاصيل
صفوت البياضي
مفاتيح أساسية للحياة السامية
المزيد

الثقافة

«ورشة التلى» بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

طايع الديب ينتهى من كتابة «الشيخ الممنوع»

«الأدب البرازيلى المعاصر» بمكتبة القاهرة الكبرى.. الثلاثاء

«مسيرة المسيحية» بدار الثقافة الجديدة.. الليلة