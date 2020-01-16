تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى بنهاية التعاملات

سجل سعر الدولار بالبنك المركزي منذ قليل، 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات، اليوم الخميس.وأرجع المركزي في بيان له، هذا التراجع، إلى الزيادة في موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.يذكر أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك، سجل 1.7 مليار جنيه على مدار 4 أيام الأسبوع الماضي.