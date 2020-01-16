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الخميس 16 يناير 2020 الموافق 21 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الأزهر: حماية الشباب من التطرف أولويتنا القصوى

الخميس 16/يناير/2020 - 03:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به.

وأضاف الطيب، اليوم الخميس، خلال لقائه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا، وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.

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