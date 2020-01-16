تنشيط السياحة: زيادة أعداد السائحين الفرنسيين الوافدين لمصر

كشف المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن الهيئة تشارك في كافة المعارض السياحية بالخارج التي تدعم السياحة المصرية، وتعرض المنتجات السياحية المصرية أمام المهتمين بصناعة السياحة والسفر.وأضاف "يوسف"، في تصريحات صحفية، أن مشاركة الهيئة الأخيرة في معرض "Salon De Plongée" لسياحة الغوص، الذي يعد من أهم المعارض السياحية الجماهيرية التي تُقام في فرنسا، وذلك نظرا لولع الفرنسيين برياضة الغوص- تأتي في ظل الاهتمام بالترويج السياحي بالسوق الفرنسية، التي تشهد زيادة ملحوظة في إعداد السائحين الوافدين منها إلى مصر في الآونة الآخيرة.كما تم عقد عدد من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات الأجنبية، الذين أكدوا على أن هناك زيادة بطلبات السائحين لزيارة مصر.