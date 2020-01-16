الهند تطالب بعدم إثارة نزاع «كشمير» بمجلس الأمن

صرحت الهند بأن قضية النزاع على إقليم كشمير هى أمر ثنائي بينها وبين باكستان فقط، مطالبة الصين بعدم إثارة الموضوع داخل مجلس الأمن.وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية بالهند رافيش كومار، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس: "إنه يجب على الصين مراعاة التوافق الدولي بشأن قضية كشمير، وأن تتجنب إثارة الأمر داخل الأمم المتحدة، موضحًا أنه تم التحدث بهذا الشأن سابقا مع الصين.ودعت معظم الدول أعضاء المجلس، الهند وباكستان، إلى تهدئة الصراع وحل الأمر بينهما، إلا أن مندوب الصين بالأمم المتحدة حذر، أمس، من المزيد من التصعيد بشأن إقليم كشمير، وأعرب عن أمله في أن تسهم الجلسة التي دعت إليها بلاده في توصل البلدين إلى حل من خلال الحوار.يُشار إلى أن التوترات تصاعدت بشكل كبير بين الهند وباكستان بشأن "كشمير"، بعدما أعلنت الهند، في أغسطس الماضي، إلغاء الحالة الخاصة للجانب الهندي من الإقليم المتنازع عليه بين البلدين، وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.