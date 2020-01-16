أمير خالد: مهرجان أسوان أعاد سينما المرأة مجددًا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أمير محمد خالد، إن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من أهم المهرجانات الموجودة في الوطن العربي وأفريقيا، خاصة أنه يناقش قضايا المرأة، إضافة إلى مهرجان سالا المغربي والذي يتحدث أيضًا عن شؤون المرأة.وأضاف أمير محمد خالد، خلال لقائه ببرنامج "بنصبح عليك" المُذاع على الفضائية الثانية المصرية، أن إقامة المهرجان في شهر فبراير من كل عام يساهم في تنشيط السياحة، مؤكدًا أن إقامة المهرجانات في مصر شيء هام جدًا من أجل تعريف العالم بالآثار والمناطق السياحية الخاصة بنا.وأوضح، أن المهرجان على المستوى السينمائي له دور كبير جدًا في إعادة سينما المرأة مرة أخرى، خاصة أنها لم تكن موجودة بقوة مثل فترة الستينات والسبعينات، والتي عمل بها كبار الفنانات منهم شادية وفاتن حمامة وغيرهن.