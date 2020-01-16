وصول 11 سفينة حاويات وبضائع عامة إلى ميناء دمياط

وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة، ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 20 سفينة.وحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الخميس، فقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1390 طن فوسفات، و2050 طن يوريا، و600 طن كسب صويا، و3 آلاف و484 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4 آلاف و150 طن خشب، و5 آلاف و218 طن زيت، و1994 طن قمح، و3 آلاف و983 طن حديد.‎وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 59 ألفا و733 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49 ألفا و861 طنا، كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2593 طن قمح، و769 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43663 طنا من البضائع العامة، منها 115 سيارة نقل محملة بـ5 آلاف و831 طن قمح.