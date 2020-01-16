سياحة الإسكندرية: 2.64 مليون زائر فى عام 2019

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، حصاد الزائرين من المصريين والأجانب للمواقع الأثرية ومتاحف المحافظة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية، بلغ 2.64 مليون زائر خلال عام 2019.وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، خلال تصريحات صحفية، إن مواقع ومتاحف الإسكندرية استقبلت 1.14 مليون زائر خلال عام 2019 بينهم 71% مصريون، 29% أجانب، وأن عدد الزائرين لمكتبة الإسكندرية بلغ خلال عام 2019، 1.5 مليون زائر، بنسبة 88% من المصريين، مقابل 12% من الأجانب.وأشار "سعد" إلى أن عام 2019 يعد الأفضل عن عام 2018، والذي بلغ عدد الزائرين فيه للمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة نحو 992 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزائرين في عام 2017، 984 ألف زائر.