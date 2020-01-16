«تعليم القاهرة» للمصححين: لا تلتزموا بنماذج الإجابة

اجتمع محمد عطية، مدير تعليم القاهرة، منذ قليل بالموجهين الأوائل للغة العربية على مستوى 32 إدارة تعليمية، استعدادًا لتصحيح مادة اللغة العربية.وشدد محمد عطية، خلال اجتماعه بالموجهين، على المرونة في التصحيح والأخذ بالإجابات الصحيحة وعدم الالتزام حرفيًا بنموذج الإجابة.وأكد وكيل تعليم القاهرة أن العمل في منظومة متكاملة يكون لصالح الطالب والذي يمثل مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الامتحانات هي التي تحدد مستوى الطالب لرفع أدائه وتمكينه من المواد الدراسية المختلفة من خلال الأنشطة المتنوعة ورعاية المتميزين والمتفوقين علميًا للوصول بهم لأعلى مستوى.من جهتها، أعلنت عمليات القاهرة عدم تلقيها أي شكوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في مديريات الأحياء كافة.