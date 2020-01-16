الغربية: نستهدف تطوير القرى المنتجة لتحويلها إلى نموذجية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه جار العمل على النهوض بالقرى ذات السمة الإنتاجية بالمحافظة؛ لتحويلها إلى قرى نموذجية منتجة من خلال تطوير البنية التحتية بها من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز ورصف، وتوفير بيئة مناسبة للإنتاج.جاء ذلك خلال جولة محافظ الغربية، بقرية الفرستق ببسيون، وزيارة مصانع إنتاج البويات والخزف والإنترلوك والتحف، بحضور اللواء المهندس شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والنائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، حيث تسوق هذه المصانع منتجاتها في السوق المحلية والخارجية.وأشاد محافظ الغربية - خلال الجولة - بمستوى المنتجات والتي تتميز بالحرفية العالية، موجهًا رئيس مدينة بسيون بسرعة إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بأصحاب المصانع وعمل تقرير مفصل عن كل احتياجات القرية.كما تابع محافظ الغربية جولته بتفقد ملعب مركز شباب القرية الجاري تجهيزه.