الإدارة الأمريكية تتحرك لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية (فيديو)

أعدت مؤسسة "ماعت" جروب تقريرًا بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة حول تحرك من الإدارة الأمريكية، لإدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وذلك بعد تأكد الإدارة الأمريكية من تورط الجماعة الإرهابية في علاقاتها المشبوهة، بينها وبين التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول، على رأسها اليمن وسوريا وليبيا، والدول التي تشهد صراعا كبيرا على ساحاتها.وكشف التقرير، أدلة وتحرك الإدارة الأمريكية نحو هذا الأمر، والسعي لإدراج هذه الجماعة كمنظمة إرهابية بعد التأكد من العلاقات التي تقيمها جماعة الإخوان مع الحرس الثوري الإيراني، وتنديدهم بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أحد أخطر عناصر الحرس الثوري في غارة أمريكية، وهو ما يؤكد سعي الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارها ضد الإخوان، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها أمريكا وإيران، إضافة إلى فتح الكونجرس الأمريكي ملف الإخوان من جديد، في ظل تهديدهم المستمر ضد مصر والسعودية والإمارات بدعم وتحرك من قطر وتركيا.