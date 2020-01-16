تأجيل جنازة الفنانة ماجدة الصباحى





وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح"، إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس.

كشفت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة ماجدة الصباحي، أنها توفت صباح اليوم في منزلها وعلى فراشها دون الذهاب للمستشفى.وأكدت غادة نافع، في تصريحات لـ"الدستور"، أن والدتها كانت لا تعاني من أمراض محددة بل بالعكس كانت في أيامها الأخيرة بصحة جيدة، وكانت تتحدث بشكل طبيعي.وأضافت، في تصريحاتها، أنه سيتم دفن والداتها غدًا، بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وعن سر تأجيل الجنازة للغد بدلًا من اليوم، قالت إنها إجراءات وترتيبات هامة ستأخذ وقتًا لذلك قرروا تأجيلها للغد.يذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات، وبدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها، وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف.