انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لـ«أولى ثانوى»

أنهى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، الذي ينعقد ورقيًا وبنظام الـ"open Book".كان قد أدى، منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية، امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، صباح اليوم.وامتحن طلاب الصف الثاني الثانوي الاختبار في مدارسهم الأصلية، إلكترونيًا في المجهزة، وورقيًا في غير المجهزة، وبنظام الـ"open Book".