خبير: مبادئ اجتماع واشنطن قريبة من المطالب المصرية

أكد الدكتور هانى رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذا ليس باتفاق، إنما مجموعة مبادئ حاكمة وأساسية، خاصة أن البيان يقول إن هناك اجتماعا، بعد أسبوعين، ستكون خلاله مباحثات قانونية وفنية لوضع التفاصيل.وأشار رسلان، لـ"الدستور"، أن إجمالى المبادئ قريب من المقترحات والمطالب المصرية، ولكن ننتظر الاتفاق النهائى والتفاصيل الكاملة؛ لأن الرؤية لم تتضح بعد، أو آلية تنفيذ الملء لسد الخزان، خاصة فى فترات الجفاف لمنع أى خلافات.واختتمت اجتماعات وزراء الخارجية والري بـ"مصر والسودان وإثيوبيا" في واشنطن، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين، وذلك بشأن قواعد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.وتوصل الاجتماع، إلى بيان من 6 نقاط أساسية تمثل النواة الأولى للاتفاق النهائي الشامل خلال الاجتماعات الأخيرة فى 28 يناير الجارى بواشنطن، مع مناقشات فنية وقانونية في الفترة المرحلية المؤقتة.