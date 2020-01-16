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محمد العسيري

اقتصاد

القاهرة تستضيف الاجتماع الوزارى 3 لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF

الخميس 16/يناير/2020 - 02:23 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
سيد ابراهيم
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دعم الاتحاد الأوروبى

وفي هذا الصدد أشار الأعضاء، مع تقديرهم العميق، إلى دعم الاتحاد الأوروبي لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة من 2020-2021، كما أحيطوا علمًا بالدراسة المستمرة التي أجراها البنك الدولي، بعنوان "إيست ميد غاز - المفهوم الرئيسي لممر البنية التحتية المرحلى" ويتطلعون إلى اكتمالها.

إن البنية التحتية القائمة والجديدة للغاز، ويتضمن ذلك خطوط الأنابيب المتداخلة وتسهيلات التصدير لدى أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، وتشمل المنتجين والمستهلكين ودول العبور، إلى جانب علاقاتهم المترابطة الممتازة، ستمكّنهم من الإسراع فى تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط بسرعة وتقليل تكلفة الإنتاج والنقل، وضمان التوريد إلى الأسواق بأسعار تنافسية لرفاهية الشعوب.

وإدراكًا للدور الحاسم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، رحب الأعضاء بإنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز (GIAC) واجتماعها الافتتاحي الذي عقد في القاهرة في 6 نوفمبر 2019، حيث شددوا على أهمية اللجنة كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة والسلطات التنظيمية ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، والتى ستسهم بلا شك في فعاليات المنتدى.

أعرب الوزراء عن تقديرهم لوضع اللمسات الأخيرة على أسس وإجراءات اللجنة الاستشارية للغاز، والتى ستفسح الطريق أمام التوسع التدريجي لعضوية اللجنة.

وافق الأعضاء على عقد الاجتماع الوزاري المقبل فى القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2020.

وأعرب الوزراء ورؤساء الوفود عن تقديرهم العميق لفخامة السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، وخالص امتنانهم لحكومة مصر على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للاجتماع.
القاهرة تستضيف الاجتماع

انعقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) في القاهرة، مصر فى 16 يناير 2020، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، باعتباره الرئيس الحالي للاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط.

حضر الاجتماع وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلى والمسئول الفلسطينى عن الطاقة، ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، بصفتهم رؤساء وفود الأعضاء المؤسسين لـمنتدى غاز شرق المتوسط، كما حضر الاجتماع أيضًا ممثلو الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، كما انضم للاجتماع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا كضيوف.


الإطار التأسيسى

شهد الاجتماع الخطوة الرئيسية في إطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، مما يؤكد الانتهاء من مناقشته. والإطار التأسيسي يرتقي بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية حكومية، مقرها في القاهرة. إن النجاح في الانتهاء من الإطار التأسيسى في وقت قياسى، امتد إلى 12 شهرًا، وحماسة الأعضاء في الإسراع بإنشاء أجهزته وتنفيذ فعالياته، يعكس إيمانهم العميق بأهميته. وسيقوم الأعضاء المؤسسون لمنتدى غاز شرق المتوسط والذين هم أيضًا أعضاء في الاتحاد الأوروبى، بتقديم الإطار التأسيسى الموقع بالأحرف الأولى إلى المفوضية الأوروبية لمراجعته. وسيتم توقيع الإطار التأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسين، بمجرد ضمان التوافق مع قانون الاتحاد الأوروبى.

أكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط، يحترم حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية، وفقًا للقانون الدولى، وسوف يخدم بدوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغاز، ووضع جدول أعمال لصياغة استراتيجيات مشتركة وسياسات غاز إقليمية، تستند إلى رؤية مشتركة ومدعومة بالتعاون الحكومى من أجل ازدهار المنطقة.

ويتوقع أن يؤثر منتدى غاز شرق المتوسط فى تحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات الإقليمية، ويعكس رغبة العديد من الأطراف والمنظمات الدولية للمشاركة فيه ودعم أنشطته.
القاهرة تستضيف الاجتماع
 

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