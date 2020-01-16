مستشار بأكاديمية ناصر: «قادر 2020» تحقق التكامل العملياتى

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مناورة "قادر 2020" تدريبية تشمل أعمالًا على أعلى مستوى بتعاون بين الأسلحة المشتركة للجيش المصري، بما يسهم في تحقيق التكامل العملياتي، مشيرًا إلى أن هذه الافتتاحات تظهر جاهزية القوات المسلحة واستعدادها في حالة وجود أي تهديدات أو مخاطر تواجه البلاد أو المنطقة.

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية يعد من الإنجازات النوعية لمصر، حيث إنه يبث رسائل عديدة توجهها البلاد بعرض قدراتها العسكرية للعالم.وأشار اللواء محمد زكي الألفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن أهم الرسائل تكمن في تطور التسليح والفكر الخاص بالقوات المسلحة المصرية، وكذلك تطور مناطق اللواء المجمعة التي تشمل فروعًا مختلفة.