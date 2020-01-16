مصادر: تعيين معتزة مهابة رئيسة لـ«النيل للأخبار»





وقد نجحت " معتزة " في هذه الاختبارات لتنتقل بعدها إلى قنوات النيل للأخبار في عام 1997، ثم صدى البلد، وقنوات سي بي سي إكسترا، والمحطة الإذاعية 9090.

كشف مصدر مسئول من داخل قطاع الأخبار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك تغيرات منتظرة ستجرى داخل القطاع بعد انتهاء احتفالات 25 يناير.وأشار المصدر إلى أن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أصدر قرارًا بتعيين الإعلامية معتزة مهابة في رئاسة قناة "النيل للأخبار".وأفادت المصادر بأن التغييرات لن تشمل قطاع الأخبار فقط، بل ستكون في عدد كبير من قطاعات قنوات "ماسبيرو" في الأسابيع القادمة، حيث إن جميع التغيرات مؤجلة منذ ما يقرب من شهرين لحين انتهاء احتفالات 25 يناير.يذكر أن الإعلامية معتزة مهابة، أو كما يُطلق عليها "جنرال الإذاعة المصرية"، بدأت مشوارها المهني بعد تخرجها في كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، جامعة عين شمس، وتقدمت بعد ذلك إلى اختبارات قناة النيل الدولية لاختيار مذيعة تجيد الفرنسية في العام 1994.