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المعرض

افتتاح معرض «من عالم الفناء» بجاليرى بيكاسو فى التجمع.. الأحد

الخميس 16/يناير/2020 - 02:16 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يفتتح جاليرى بيكاسو أيست بالتجمع الخامس، معرض "من عالم الفناء" للفنان محمود مرعى، الذى يضم 35 لوحة، يوم الأحد 26 يناير الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين والنقاد، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وقال الفنان محمود مرعى، عن معرضه "من عالم الفناء نحن ماضٍ لمن سيأتون بعدنا.. ومستقبل لمن سبقونا، إن فناء كل شيء مادى أو معنوي يربطنا بالحياة ويجعلنا ندرك أن الفناء نهاية كل شيء على وجه الأرض ولا يظل معنا إلا المعنى الحقيقى للعالم الباقى، كل ما حولنا من أشخاص وإحساس وأشياء مادية ملموسة لن تلحقنا إلى دار البقاء، ولا يمكن أن تدرك التضاد بين عالم فآن وعالم باق.. إلا إذا أدركت أنه لا يبقى إلا ما ستأخذه معاك في عبورك بين هذين العالمين عالم باق.. عالم فان".

ويشار إلى أن محمود مرعى من مواليد 1982، حصل على بكالوريوس تربية فنية جامعة الأزهر، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو بأتيليـه القاهـرة (جماعة الكتاب والفنانين)، وعضو جماعة فنانى اللقطة الواحدة.

وشارك محمود مرعى فى أكثر من 31معرض جماعى، وأقام 8 معارض خاصة، منها معرض(قلب المحروسة) بالمركز الثقافى الفرنسى بمصر الجديدة 2005، ومعرض (أحياء الصفيح) بقاعة عبد السلام الشريف بنقابة الصحفيين يناير، ومعرض (حديث الصوامت) بقاعة راتب صديق بأتيلية القاهرة سبتمبر، ومعرض (بريق الصدأ) بقاعة زياد بكير - المكتبة الموسيقية بدار الاوبرا المصرية يناير، ومعرض (مدد) بقاعة زياد بكير - المكتبة الموسيقية بدار الاوبرا المصرية يناير، معرض ( كنا هنا ) بقاعة ( نهضة مصر ) بمركز محمود مختار الثقافى بمتحف محمود مختار ديسمبر.

ونال الجائزة الكبرى لصالون الشبـاب الـ24 مناصفة، وجائــزة الصالون فى التجهيز فى الفراغ، وصالون الشباب الـ 25، له مقتنيــات بمتحـف الفن الحديث، والاتحاد البرلمان الدولى بجنيف.

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